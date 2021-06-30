В Воронежской области выявили почти 50 тысяч земельных участков без прав

С 29 июня вступил в силу новый закон, который позволит органам власти и местного самоуправления выявлять владельцев ранее учтенной недвижимости, до сих пор не зарегистрированной в должном порядке.

Заниматься такой работой будут органы власти и местного самоуправления. Они проанализируют сведения в своих архивах и направят запросы нотариусам, в ЗАГС, Пенсионный фонд, Налоговую инспекцию, органы внутренних дел и другие организации.

- Уже проведена большая подготовительная работа с органами власти и местного самоуправления по выявлению таких объектов недвижимости, − рассказала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова. − На текущий момент по Воронежской области выявлено 49581 земельных участков без прав, 95649 земельных участков с ранее возникшими правами и 234240 объектов капитального строительства без прав. Кроме того, выявлено 112048 помещений без прав и 70786 помещений в многоквартирных домах.

Когда собственников выявят, правообладателю направят по почте проект решения о выявлении объекта. Если в течение 45 дней он не пришлет возражения, то через 5 рабочих дней в Росреестр от администрации подается заявление о регистрации прав. Закон предполагает и возможность снятия с кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений на основании акта осмотра такого объекта без привлечения кадастрового инженера.

При этом в Росреестре отметили, что за отсутствие регистрации объектов нет штрафов, поскольку она является добровольной. Но наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей (адресов электронной почты, почтового адреса).