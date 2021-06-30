В Воронеже вновь закрыли Центральный парк из-за подтоплений после ливня

Вода с улицы Ленина пошла на парковку Центрального парка Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Воронежский центральный парк с 30 июня и по 3 июля закрыт как для проезда автомобилей, так и для прогулок по озелененной территории. Как объяснили в пресс-службе мэрии, необходимо привести площадку в надлежащее состояние. Работы по уборке начнут сразу после того, как позволят погодные условия.

Дело в том, что вода с улицы Ленина пошла на парковку Центрального парка. Хотя ливнеприемники были очищены и принимали воду, но объем осадков все равно оказался достаточно велик.

Ранее после обильных дождей в начале июня часть парка затопило почти на метр. Подробнее об этом происшествии читайте в материале «КП». К сожалению, площадка оказалась в неприглядном состоянии. Сильные дожди тогда же наполнили водой чашу давно пересохшего Верхнего озера.