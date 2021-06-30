Воронежский самолет Ил-112В представят на международном авиакосмическом салоне МАКС-21

Фото – Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК)

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, изготовленный на Воронежском авиазаводе, впервые общественность сможет увидеть воочию. Его представят на авиакосмическом салоне МАКС-21, который пройдет в Подмосковье с 20 по 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта».

Там уточнили, что в настоящее время завершаются испытания транспортника. Ожидается, что два таких борта российские военные получат уже до конца года.

Кстати, кроме воронежского самолета на авиасалоне выставят вертолеты Ка-32А11М, Ансат-М, Ми-171А3, самолет Ил-114-300 и зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 «Витязь».

Напомним, долгожданный военно-транспортный самолет Ил-112В впервые после перепроектирования и доработки конструкций выполнил полет 30 марта в Воронеже. Старт был дан с аэродрома ВАСО, где производилась его сборка.

Его разработка велась с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ с нуля после распада СССР. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов до 5 тонн. Он должен прийти на смену Ан-26. Преимущество его в том, что ИЛ 112В способен подниматься в воздух с необорудованных аэродромов и даже грунтовых полос, выдержит самые сложные климатические условия. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность 1,2 тыс. километров.