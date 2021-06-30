В Воронеже коллекторское агентство оштрафовали за слишком частые звонки должнику

Постоянные телефонные звонки от коллекторов с требованиями вернуть долг вынудили воронежца обратиться в региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

По закону коллектор может разговаривать по телефону с должником не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Сообщения можно отправлять не более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю и 16 раз в месяц. Личные встречи возможны не более раза в неделю. При этом любой контакт должен проходить исключительно с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники.

«Столичное агентство по возврату долгов» эти нормы нарушило. В итоге Арбитражный суд Воронежской области оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей.

- В Воронежской области официально зарегистрированы 7 коллекторских организаций, уполномоченных принимать меры в отношении должников по возврату просроченной задолженности. Контролирует их работу и защищает граждан от неправомерных действий Федеральная служба судебных приставов. Если сотрудник коллекторского агентства нарушает ваши права и беспокоит вас или ваших близких звонками и визитами в неустановленное время, вы вправе обратиться в ФССП по Воронежской области. Направить жалобу можно направить онлайн, письменно или лично по адресу г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 2, - отмечают приставы.