Минобороны ищет контрактника из Барнаула, который не доехал до воронежской воинской части

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В розыск объявлен контрактник из Барнаула, который должен был прибыть к месту несения службы в одну из частей в Воронежской области. В социальных сетях распространили ориентировки на молодого человека.

Судя по данным ориентировки до воинской части в Богучаре молодой человек так и не доехал – исчез где-то в пути.

«Уроженец Барнаула, проходивший военную службу по контракту в в/ч 91711, дислоцирующейся в Богучаре, не прибыл в воинскую часть для выполнения обязанностей военной службы и был объявлен в розыск», – уточняется в распространяемом сообщении.

Также судя по ориентировке, в действиях военнослужащего усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 337 и ст. 338 «Дезертирство».

Предполагается, что солдат-контрактник мог вернуться в Барнаул.