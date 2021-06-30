В Воронеже предпринимательница на деньги бизнес-партнера устроила себе шопинг

42-летняя предпринимательница из Воронеже сейчас под подпиской о невыезде и надлежащем поведении ждет суда. Ей грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество (ч. 3 статьи 159 УК РФ).

В августе 2019 года она и директор одной местной коммерческой организации, специализирующейся на изготовлении и монтаже металлоконструкций, договорились о поставке материалов для строительных работ.

Фирма в полном объеме оплатила поставку, перечислив 377 тысяч рублей на расчетный счет предпринимательницы. Та в свою очередь перестала выходить на связь и в установленные сроки стройматериалы не предоставила. Оказалось, что женщина просто обналичила деньги и потратила их на себя.