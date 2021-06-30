В Воронеже увеличили количество охранников и установили дополнительные видеокамеры для безопасности на общегородском выпускном

Специалисты уже монтируют главную сцену Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В парке «Алые паруса» готовятся принять более 4 тысяч бывших школьников на общегородском выпускном. 30 июня с 7:00 на три дня парк закрыли для посещений. Специалисты уже монтируют главную сцену, на которой, как ожидается, выступят Niletto и Intelligency.

Идет подготовка нескольких маленьких сцен, у одного из входов уже установлена диджейская площадка, завершается покраска кованых шатров, ведутся электромонтажные работы, завезены и расставляются турникеты.

30 июня обеспечение безопасности участников общегородского выпускного стало основной темой заседания городской антитеррористической комиссии Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Сотрудники«Экоцентра» обновляют летний кинотеатр, скамейки, дорожки, расставляют урны, наводят порядок на территории парка. Совсем скоро в парк завезут рамки металлодетекторов, оборудование для фотозон, локаций, торговых точек и площадка будет готова к празднику.

Напомним, общегородской выпускной состоится с 20:00 2 июля до 06:00 3 июля.

- Мы учли опыт проведения предыдущего общегородского выпускного и увеличили количество задействованных сотрудников частной охранной организации, установили дополнительные камеры видеонаблюдения, провели тщательную ревизию ограждения, смонтировали дополнительное освещение. В канун праздника я проведу заключительное совещание с выездом на место его проведения - в парк «Алые паруса», чтобы лично убедится, что все меры безопасности реализованы в полном объеме, - отметил глава города Вадим Кстенин.

За безопасность будут отвечать 170 частных охранников и 90 сотрудников МВД. Предусмотрены четыре резервных выхода и два контрольно-пропускных пункта, на каждом из которых будет по восемь рамок металлодетекторов. Территория будет огорожена 1900 турникетами. В этом году вход будет осуществляться по именным браслетам. В единый банк данных для контроля пофамильно войдут все артисты и обслуживающий персонал, что максимально будет исключать проникновение на территорию проведения праздника случайных людей.

Территорию парка обследуют кинологи. За обстановкой во время праздника будут следить с помощью 36 камер видеонаблюдения . На мероприятии будут дежурить три пожарных расчета, пять бригад скорой медицинской помощи. Также предусмотрено патрулирования акватории водохранилища в районе парка.

Для безопасности на улице Арзамасская (от Ленинского пр-та до ул. МОПРа) 2 июля с 07:00 до 07:00 уже 3 июля закроют парковку и закроют полностью движение 2 июля с 18:00 до 07:00 3 июля.