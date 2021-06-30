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Общество30 июня 2021 15:14

В Воронеже увеличили количество охранников и установили дополнительные видеокамеры для безопасности на общегородском выпускном

Мэр Вадим Кстенин в канун праздника проведет заключительное совещание с выездом в парк «Алые паруса»
Олег ИВАНОВ
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Специалисты уже монтируют главную сцену

Специалисты уже монтируют главную сцену

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В парке «Алые паруса» готовятся принять более 4 тысяч бывших школьников на общегородском выпускном. 30 июня с 7:00 на три дня парк закрыли для посещений. Специалисты уже монтируют главную сцену, на которой, как ожидается, выступят Niletto и Intelligency.

Идет подготовка нескольких маленьких сцен, у одного из входов уже установлена диджейская площадка, завершается покраска кованых шатров, ведутся электромонтажные работы, завезены и расставляются турникеты.

30 июня обеспечение безопасности участников общегородского выпускного стало основной темой заседания городской антитеррористической комиссии

30 июня обеспечение безопасности участников общегородского выпускного стало основной темой заседания городской антитеррористической комиссии

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Сотрудники«Экоцентра» обновляют летний кинотеатр, скамейки, дорожки, расставляют урны, наводят порядок на территории парка. Совсем скоро в парк завезут рамки металлодетекторов, оборудование для фотозон, локаций, торговых точек и площадка будет готова к празднику.

Напомним, общегородской выпускной состоится с 20:00 2 июля до 06:00 3 июля.

- Мы учли опыт проведения предыдущего общегородского выпускного и увеличили количество задействованных сотрудников частной охранной организации, установили дополнительные камеры видеонаблюдения, провели тщательную ревизию ограждения, смонтировали дополнительное освещение. В канун праздника я проведу заключительное совещание с выездом на место его проведения - в парк «Алые паруса», чтобы лично убедится, что все меры безопасности реализованы в полном объеме, - отметил глава города Вадим Кстенин.

За безопасность будут отвечать 170 частных охранников и 90 сотрудников МВД. Предусмотрены четыре резервных выхода и два контрольно-пропускных пункта, на каждом из которых будет по восемь рамок металлодетекторов. Территория будет огорожена 1900 турникетами. В этом году вход будет осуществляться по именным браслетам. В единый банк данных для контроля пофамильно войдут все артисты и обслуживающий персонал, что максимально будет исключать проникновение на территорию проведения праздника случайных людей.

Территорию парка обследуют кинологи. За обстановкой во время праздника будут следить с помощью 36 камер видеонаблюдения . На мероприятии будут дежурить три пожарных расчета, пять бригад скорой медицинской помощи. Также предусмотрено патрулирования акватории водохранилища в районе парка.

Для безопасности на улице Арзамасская (от Ленинского пр-та до ул. МОПРа) 2 июля с 07:00 до 07:00 уже 3 июля закроют парковку и закроют полностью движение 2 июля с 18:00 до 07:00 3 июля.