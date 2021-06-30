Хоперский заповедник в Воронежской области обрел свои границы

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о границах Хоперского заповедника. Он располагается на территории трех районов: Новохопёрского, Поворинского и Грибановского и, согласно документам, имеет площадь более 16 тысяч гектаров.

- Четкое определение границ особо охраняемых природных территорий в Едином государственном реестре недвижимости способствует сохранению природных экосистем и защищает уникальные природные объекты от вырубки леса, самостроя и других нарушений природоохранного законодательства, − отметила директор Кадастровой палаты по Воронежской области Ольга Фефелова.