В Воронеже на сотрудников предприятия незаконно «повесили» материальную ответственность

Сотрудники Гострудинспекции по Воронежской области выявили в ООО «Промтекстиль», занимающемся производством хлопчатобумажных тканей, ряд нарушений. Соблюдение трудового законодательства проверили ревизоры в ходе плановой проверки. Об этом рассказали в ведомстве 30 июня.

Ревизоры установили, что работодатель незаконно заключил договора о полной материальной ответственности с пятью сотрудниками предприятия. Помимо этого, нашли и другие нарушение. К примеру, ежегодный отпуск работникам предоставлялся несвоевременно. А также руководство игнорировало Закон о дополнительных выходных для людей, работающих во вредных условиях труда.

Ряд работников также не были обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты.

По предписанию гострудинспекции выявленные нарушения устранены. Виновные лица привечены к административной ответственности.