В Воронеже санврачи нашли тараканов и мух в суши-кафе

Железнодорожный районный суд Воронежа закрыл на время кафе «Антисуши», которое расположено в доме №174/17 на улице Ленинский проспект. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отсчет начали с 21 июня. Принять посетителей заведение не сможете в течение 60 суток. По сообщению санврачей, выявлены нарушения по соблюдению технологических процессов, исключающих загрязнение пищи. Под вопросом оказалось и соблюдение правил личной гигиены сотрудниками организации, соблюдение условий хранения продуктов. Инспекторы признали неудовлетворительным санитарное состояние производственных помещений, оборудования, инвентаря организации. Обнаружили насекомых - тараканов и мух.

- Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований могут явиться причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний среди населения, - отмечают в Роспотребнадзоре.