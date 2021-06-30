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Общество30 июня 2021 14:14

В центре Воронежа засеяли газон площадью 6,4 тысяч квадратных метров

Зеленая лента появилась на Кольцовской
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Комбинат благоустройства Ленинского района занялся интенсивным формированием газонов. Работы ведут практически круглосуточно.

- В настоящее время газонную траву засеяли на улицах Кирова, Ворошилова, 20-летия Октября, Плехановская и других. Сегодня работы продолжаются на ул. Кропоткина, - рассказали в управе Ленинского района.

Самым протяженным газоном стал газон на Кольцовской: он простирается от улицы 20-летия Октября до улицы Куцыгина. Его общая площадь 6,4 тысяч квадратных метров.

Всего в течение 2021 года запланированы работы по обустройству газонов на 19 объектах района общей площадью 23,9 тысяч квадратных метров. Общая площадь территорий имеющих травяной покров составляет более 200 тысяч «квадратов».

В управе рассказали, что газоны засевают травосмеси типа Райграс и Овсяница красная, имеющие хорошую всхожесть и выносливость, хорошо произрастают в городской среде.