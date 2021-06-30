В Воронеже сменится адрес офиса приема трех управляющих компаний

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Жителей Центрального и Ленинского района предупредили о смене адреса офиса приема трех управляющих компаний. Речь идет об УК «Центрального района», РЭК «Центральный» и УК «Ленинского района». Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГК «ПИК-Комфорт».

С 1 июня горожане могут приходить с обращениями и насущными вопросами по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 33в. Офис расположен в новом 13-этажном здании напротив Шахматного клуба. Прием будет осуществляться в прежнем режиме, ежедневно с 08.00 до 20.00 кроме воскресенья.

– В случае аварийной ситуации просьба звонить по круглосуточному, многоканальной номеру Контакт Центра – 200 8 300. Или оставлять заявки через Личный кабинет УК, – пояснили в пресс-службе.