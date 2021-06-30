Из Воронежа могут открыть прямые перелеты в Грецию

Собираетесь готовить чемоданы? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Росавиация внесла в «оценочные листы» несколько запросов от авиакомпаний на рейсы в Грецию, в том числе из Воронежа. Как сообщили 30 июня в Международном аэропорту Воронеж имени Петра I, на маршрут из нашего города претендуют две авиакомпании - S7 Airlines и Royal Flight. Однако сейчас рейсы находятся только на стадии согласования.

- Родача заявки на полеты - это уже конкретный шаг к цели. Мы же, со своей стороны, можем подтвердить, что несколько туристических направлений в Греции аэропорт Воронеж уже прорабатывает с туроператорами и авиакомпаниями. Так что рассчитываем в скором времени сообщить более точную информацию о том, какая авиакомпания и как часто будет перевозить наших туристов на роскошные пляжи Греции, - прокомментировали в Международном аэропорту Воронеж имени Петра I.