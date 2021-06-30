Воронежский «Факел» победил астраханский «Волгарь»

Матч прошел в упорной борьбе. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» провел третий матч на предсезонном сборе в подмосковных Бронницах. Соперником был астраханский «Волгарь». Игру засекретили, прямой трансляции на официальном сайте не было.

В первом тайме защитник Аслан Дашаев забил гол после розыгрыша «стандарта». Вратарь «Факела» Александр Саутин отметился отбитым пенальти. Тем не менее и астраханцам удалось забить. Однако в начале второго тайма победу «Факелу» принес точный удар Валерия Царукяна.

30 июня «Факел» сыграет еще один матч – с командой Премьер-лиги ФК «Химки». Игра начнется в 17.00.

Напомним, на сборе в Бронницах «Факел» провел еще два матча. Красноярский «Енисей» благодаря голу Олега Дмитриева победили – 1:0. А игра с московским «Велесом» завершилась вничью – 1:1 (отличился Михаил Смирнов).