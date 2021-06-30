Воронежцы пожаловались Владимиру Путину на снос старинного хлебозавода и застройку яблоневых садов

Вопрос воронежцев, можно сказать, открыл общение Владимира Путина с гражданами страны в рамках «Прямой линии». 30 июня еще до старта в прямом эфире «Первого канала»ведущие попросили одного из работников центра, где идет обработка сообщений россиян, зачитать какой-либо вопрос. И он оказался как раз из Воронежа.

«Хотелось бы перестать уродовать наш город. Сносят хлебозаводы, яблоневые сады...» - прочитала сотрудница. Хотя непосредственно президенту данное обращение пока не было озвучено.

Ранее мы писали, что «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вместе с главным производственным корпусом и дымовой трубой может буквально возродиться из пепла. Старинное здание, которое до последнего времени занимал хлебозавода №1 (Фридриха Энгельса, 88), могут восстановить.

Напомним, постройки 19 века - трубу и здания паровой мельницы, в которых располагался хлебозавод №1 - начали сносить 20 ноября 2020-го, вскоре после того, как эту территорию на улице Фридриха Энгельса выкупил застройщик. Строители сломали пережившие Великую Отечественную войну постройки, несмотря многочисленные протесты горожан и общественников, а также обращение в управление по охране объектов культурного наследия области. К сожалению, памятник пищевой промышленности царских времен признали объектом культурного наследия уже после сноса...

А на территории бывших яблоневых садов построят 740 тысяч «квадратных метров»: это не только жилищное строительство, но и общеобразовательная школа на 1575 мест, два отдельных детских сада на 300 мест каждый и четыре 100-местных «встроенно-пристроенных» детских сада.

Местные жители писали не одну петицию за отмену застройки. Зеленые насаждения, за которыми давно никто по непонятной причине не ухаживал, сначала пытались отдать под застройку с помощью мошеннической схемы. А потом, когда этот номер не прошел, все же решили, что садам не быть, потому что они фактически большей частью превратились в дрова и бурелом.