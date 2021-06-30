В Воронеже ищут пропавшего 35-летнего мужчину в зеленой майке

Ориентировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиски 35-летнего Вячеслава Чеботарева. Они попросили помощи у воронежцев, которые располагают о нем какой-либо информацией. Мужчина не выходил на связь с родственниками в Воронеже с 20 июня.

Из ориентировки известно, что Вячеслав Чеботарев ростом 162 см. Он среднего телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения пропавший был одет по-простому для прогулки – в зеленую майку, штаны и сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.