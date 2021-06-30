Из-за непотушенной сигареты в загоревшей квартире в Воронеже погибла женщина

44-летнего воронежца обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следствием установлено, что утром 28 января 2021 года мужчина в собственной квартире на улице 25 Января бросил непотушенную сигарету на пол в одной из комнат. После он просто ушел. От контакта тлеющей сигареты с вещами произошло возгорание.

Находившаяся в это время в квартире 77-летняя мать мужчины не смогла самостоятельно покинуть помещение. Она получила термические ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Спасатели эвакуировали пожилую женщину и доставили ее в медучреждение, где, несмотря на своевременную помощь, она через некоторое время скончалась.

- В ходе следствия обвиняемый признал вину, в содеянном раскаялся. Утверждено обвинительное заключение, - сообщил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.