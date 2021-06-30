Пьяный воронежец порезал ножом двоих мужчин за оскорбление знакомой

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию сообщили из приемного отделения одной воронежских больниц, что к ним доставлены двое 41-летних мужчин с ножевыми ранениями. Прибывшие стражи порядка выяснили, что ночью на улице Тепличной между ними и незнакомцем произошел конфликт. К слову, все трое были при этом пьяны. А трагедия разыгралась из-за оскорбления женщины.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 30 июня, вскоре личность предполагаемого подозреваемого была установлена. Им оказался 37-летний местный житель. Оперативники задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции. Он признался и рассказал подробности той ночи. По словам мужчины, он вместе со своей знакомой находился в гостях у приятеля. В ходе распития спиртных напитков, на планшет товарища позвонили знакомые и в разговоре, поняв, что тот находится в обществе дамы, не лестно высказались в ее адрес. В ответ ее знакомый вызвал их на разговор. А те, поскольку тоже изрядно выпили, не заставили себя долго ждать. Чем и поплатились.

Ссора переросла в драку. В ходе потасовки злоумышленник достал нож и пырнул оппонентов несколько раз в грудь и спину. Оказавшиеся поблизости местные жители вызвали скорую.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.