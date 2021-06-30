Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области подходит к пику: 289 новых случаев заражения к 30 июня

Для сравнения пика в начале 2021 годы по заболеваниям наш регион достиг 7 января - тогда было 394 случая заражения Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Общее число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Воронежской области уже составляет 90 527. Только за последние сутки официально заболевание подтвердили у 289 местных жителей. Об этом 30 июня сообщили региональный оперштаб.

Для сравнения пика в начале 2021 годы по заболеваниям наш регион достиг 7 января - тогда было 394 случая заражения.

Что же касается выздоровевших, то всего в Воронежской области переболели коронавирусом 85 726 человек. Только за день медики выписали 278 пациентов.

Число умерших также выросло - до 3 808. За сутки 16 жителей Воронежской области не смогли справиться с последствиями перенесенной болезни.

Ранее мы рассказывали, как в Воронежском аэропорту во время санитарно-карантинного контроля коронавирус выявили у двух человек.