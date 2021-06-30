Воронежские акробаты выиграли мировое первенство среди юниоров

Великолепная четверка воронежских акробатов на пьедестале. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На первенстве мира по спортивной акробатике среди юниоров отлично выступили воронежские спортсмены.

Четверка наших акробатов - Илья Бочаров, Максим Коршунов, Артем Логвинов и Иван Микулин - с первого дня соревнований лидировали и в итоге никому не позволили усомниться, что именно они лучше всех. В их успехе велика заслуга тренеров Юлии и Дмитрия Львовых и хореографа Татьяны Евдокимовой.

А вот женская пара – Софья Порядина и Дарья Андреева, заняв в предварительных соревнованиях пятое место, не попала в финал. Надеемся, что у наших девушек победы еще впереди.