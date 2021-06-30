В Воронеже охранник обманул жену арестанта на 120 тысяч рублей

Бесконечно "разводить" жену арестованного на деньги у сотрудника следственного изолятора не получилось. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 22-летнего бывшего инспектора отдела одного из следственных изоляторов Воронежа. Его обвиняют в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба. Уголовное дело возбудили на основании материалов проверки ФСБ и ФСИН.

По данным следствия, в феврале сотрудник следственного изолятора предложил жене арестованного мужчины переквалифицировать его преступление на менее тяжкое. Только нужно заплатить за это 70 тысяч рублей. Хотя таких возможностей у работника ФСИН не было. Женщина заплатила требуемую сумму, которую охранник потратил.

Через несколько дней инспектор заявил жене арестанта, что свидетель по уголовному делу якобы готов дать показания в пользу ее мужа. Но тоже не бесплатно – за 50 тысяч рублей. На этой афере он и «погорел», его задержали.

- На следствии теперь уже бывший инспектор отдела следственного изолятора полностью признал свою вину. Ее также подтверждают показания свидетелей, протоколы осмотров и выемок, - сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Александр Волокитин.