В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный свет

Водителя оштрафовали только за проезд на красный свет, высадку пассажиров посреди дороги доказать не удалось. Фото: из архива «КП»

В ГИБДД проверили размещенную в интернете информацию о том, что водитель маршрутки «ПАЗ Вектор Некст» высадил пассажиров во втором ряду, а потом еще и проехал на красный свет.

Оказалось, что 29 июня в 8.32 у дома № 97 на улице Донской 32-летний шофер, житель Воронежа, действительно, ехал на запрещающий сигнал светофора. Факт высадки пассажиров во втором ряду доказан не был.

В результате шофера оштрафовали на 1000 рублей.

В ГИБДД напоминают: если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, позвоните по телефону 112.