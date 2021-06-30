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Общество30 июня 2021 11:03

В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный свет

Шофер заплатит 1000 рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Водителя оштрафовали только за проезд на красный свет, высадку пассажиров посреди дороги доказать не удалось.

Водителя оштрафовали только за проезд на красный свет, высадку пассажиров посреди дороги доказать не удалось.

Фото: из архива «КП»

В ГИБДД проверили размещенную в интернете информацию о том, что водитель маршрутки «ПАЗ Вектор Некст» высадил пассажиров во втором ряду, а потом еще и проехал на красный свет.

Оказалось, что 29 июня в 8.32 у дома № 97 на улице Донской 32-летний шофер, житель Воронежа, действительно, ехал на запрещающий сигнал светофора. Факт высадки пассажиров во втором ряду доказан не был.

В результате шофера оштрафовали на 1000 рублей.

В ГИБДД напоминают: если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, позвоните по телефону 112.