Какие дома в Воронеже останутся без горячей воды в июле

В июле больше всего домов подпадет под отключение в трех районах города - Железнодорожном, Коминтерновском и Левобережном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте мэрии Воронежа опубликовали график отключения горячей воды в июле.

На этот раз больше всего домов останутся без «тепленькой» в Железнодорожном районе – 293. Примерно одинаковое число зданий попадет под отключение в Коминтерновском и Левобережном – соответственно 264 и 263. Намного меньше домов останутся без горячей воды в Советском районе – 64. И уж совсем мало в Центральном и Ленинском – соответственно 29 и 2.

Полный список попавших под отключение домов можно увидеть по этой ссылке.

Надо отметить, что у «Квадры-Воронеж» - организации, обеспечивающей подачу тепла в большинство домов столицы Черноземья – график может не полностью совпадать с тем, что опубликован на сайте мэрии. Чтобы точно узнать не подпадаете ли вы под отключение, можно воспользоваться сервисом после перехода по этой ссылке. В соответствующем поле нужно выбрать свой регион и ввести адрес: улицу и номер дома. Срок отключения горячей воды указан с даты начала до даты окончания профилактических работ (включительно).