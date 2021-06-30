На обновление фонтана в воронежском парке «Орленок» выделят еще 6 млн

Сейчас в "Орленке" продолжается реконструкция Фото: Юрий КОЗЛОВ

Мэрия Воронежа начала поиски подрядчика для проведения работ по обновлению фонтана в парке «Орленок». Как следует из аукционной документации, начальная стоимость контракта составляет 6,4 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, победившей организации предстоит произвести технологическое присоединение оборудования фонтана и насосной станции, а также обеспечить монтаж системы электроснабжения и звукового оборудования. По задумке, фонтан будет светомузыкальным. Его планируют включать по вечерам в теплое время. Работы должны быть выполнены по уже готовому проекту и завершены не позднее 9 сентября.

Финансирование будет обеспечено из городского и областного бюджетов. Принимать заявки от потенциальных участников аукциона будут до 7 июля, а сами торги запланировали на 9 июля.

Кроме того, сейчас определяются с подрядчиком, который должен выполнить работы по благоустройству детской зоны парка культуры и отдыха «Орленок». Начальная цена составляет 21,3 млн рублей.