Санврачи рассказали, на каких популярных воронежских пляжах лучше не купаться

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Роспотребнадзора по Воронежской области после июньских проверок признали непригодной для купания воду на трех пляжах в Воронеже и двух – в Россошанском районе области. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 29 июня.

В июне санврачи провели ряд проверок и сделали 273 пробы воды из водоемов популярных пляжей, расположенных как в черте областного центра, так и в районах региона. Образцы проверили в лаборатории на соответствие санитарно–химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Сотрудники Роспотребнадзора забраковали сразу три пляжа в Воронеже: в микрорайоне Боровое на реке Усманка, по улице Арзамасская, 4 (возле парка «Алые паруса») и в районе санатория имени Горького. Также по микробиологическим показателям вода оказалась не соответствующей требованиям на городских пляжах «Золотая рыбка» и «Солнышко» в реке Сухая Россошь Россошанского района.

Несоответствие гигиеническим нормативам воды по санитарно-химическим показателям санврачи выявили на пляжах еще в пяти районах региона. В Ольховатском районе санврачи признали непригодной для купания воду в реке Черная Калитва на пляже «Детский» в поселке Большие Базы и пляже «Песчанка» в поселке Малые Базы, в Подгоренском районе – в реке Дон, на пляже села Колодежное и селе Белогорье, а в Эртильском районе – в пруду на пляже «Первомайский» в райцентре. В список также вошли два пляжа в Кантемировском районе – на водохранилище на реке Федоровка и на пруду Титаревский.

Кроме того, в песке на пляже возле парка «алые паруса» специалисты обнаружили яйца аскарид.

Санврачи предупредили, что купание в местах с несоответствующей нормативам водой может привести к заражению острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими болезнями.