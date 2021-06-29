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Происшествия29 июня 2021 21:10

На пожаре под Воронежем спасли троих детей и 94-летнюю бабушку

Горел дом в Новой Усмани
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 29 июня пожарные выезжали в Новую Усмань. В 16 часов огнеборцев вызвали тушить частный дом на Порт-Артурской.

По приезду спасатели быстро определили, что внутри есть люди. В двухэтажном доме было сильное задымление, горела комната, дымом отрезаны выходы. Пока звено пожарных в дыхательных аппаратах тушило огонь, другие спасатели вытащили по трехколенной лестнице через окно двух девочек и мальчика, а 94-летнюю бабушку спасли через окно первого этажа.

Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.