В Воронежской области у 81-летнего пенсионера мошенники за три месяца выманили почти 2 млн рублей

За 28 июня жертвами дистанционных аферистов стали восемь жителей Воронежской области. В общей сложности их обманули на сумму около пяти миллионов рублей. Мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банка, сообщали, что предлагали защитить банковскую карту, а также говорили, что злоумышленники пытаются оформить кредиты на потерпевших. Другие клюнули на предложения мошенников на сайте бесплатных объявлений и перевели деньги за несуществующие товары.

Необычный случай произошел в Калачеевском районе. Аферисты три месяца обманывали 81-летнего дедушку. С апреля по июнь пенсионеру звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками госнадзора, они говорили, что помогают пожилым людям, повышая процент накоплений, а также будут предоставлять летом путевки в санаторий на Кавказ. Мужчина снимал средства со своего банковского счета, на почте переводил деньги на номер банковского счета, который ему указали злоумышленники. Пожилой человек лишился 1,9 млн рублей.