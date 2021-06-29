В Воронежской области от коронавируса привились 370 тыс человек

Фото управы Ленинского района

Вакцину от COVID-19 в Воронежской области получили почти 370 тысяч жителей, сообщил 29 июня региональный оперштаб по противодействию коронавирусу. Оба компонента вакцины получили более 300 тысяч человек.

Всего в Воронежскую область поступило 400 846 доз вакцины против ковида. Дополнительно привезли более 37 тысяч доз, их уже поставили в медорганизации.

Напомним, прививки от коронавируса бесплатные, их делают не только в поликлиниках, работают также выездные пункты – в ТРЦ «Максимир», в «Центре галереи Чижова», в ТРЦ «Град», в цирке, на днях открылся мобильный пункт и в парке имени Дурова. Выезжают медики и на предприятия.

Сделать прививки стимулируют обещанием премий, бесплатных лотерейных билетов и походов в цирк и парк развлечений. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.