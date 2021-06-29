В Воронежской области могут ввести обязательную вакцинацию соцработников от коронавируса

В Воронежской области растет заболеваемость коронавирусом и смертность от его осложнений (за минувшие сутки 20 человек умерли от COVID-19). Для улучшения эпиобстановки глава регионального Роспотребнадзора Игорь Механтьев предложил допускать оказывать социальную помощь на дому только тех сотрудников, которые прошли вакцинацию или имеют документ о наличии антител к коронавирусу.

Губернатор Александр Гусев поручил посчитать количество таких соцработников.

- Если этих сотрудников достаточно для соцобслуживания, тогда мы принимаем это решение. Если недостаточно, тогда нужно рекомендовать руководителям быстрее этих людей привить, - отметил глава региона.

Напомним, жителям старше 65 лет снова рекомендовали самоизоляцию, предприятиям предложили перевести таких работников на удаленный режим работы.