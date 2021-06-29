В Воронежской области власти предлагают перевести работников на удаленку из-за третьей волны коронавируса

Из-за ухудшения в Воронежской области эпидобстановки по коронавирусу на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 рекомендовали жителям старше 65 лет уйти на самоизоляцию. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, на протяжении последних трех недель отмечается рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет - в 1,5 раза. Губернатор Александр Гусев высказал предложение перевести работников на удаленный режим работы.

- Я поддерживаю предложение, чтобы лицам старшего возраста - старше 65 лет, рекомендовать уйти на самоизоляцию. Также прошу посмотреть сейчас по таким сотрудникам правительства, подведомственных учреждений и перевести их на удаленный режим работы, - отметил глава региона.

Напомним, 29 июня в регионе установлен очередной антирекорд - за минувшие сутки от осложнений ковида скончались 20 пациентов. Ежедневный прирост заразившихся увеличивается день ото дня.

В регионе запретили работу организаций общепита в ночное время. И отменили осеннюю часть Платоновфеста.