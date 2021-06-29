В Воронеже будут судить парня за ролик в соцсетях, пропагандирующий нацизм

В Воронеже в суд передают дело 26-летнего молодого человека, обвиняемого в реабилитации нацизма. Он дважды размещал в своем аккаунте в соцсети записи, пропагандирующие нацизм - в конце декабря 2019 года и январе 2020 года.

Материалы, согласно заключениям экспертов, содержат признаки положительной оценки деяний нацистских преступников 1939-1945 годов, официально осужденных в ходе Нюрнбергского процесса.

Доступ к этим записям имел неограниченный круг лиц из числа интернет-пользователей.

- Материалы содержат признаки пропаганды идеологии нацизма, оправдания национал-социалистической «расовой теории», лингвистические и психологические признаки положительной оценки преступлений 1939-1945 годов, одобрения начала Второй мировой войны, - отметили в прокуратуре Воронежской области.