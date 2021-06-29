Забывшую про алименты мать из Воронежской области приговорили к обязательным работам

31-летняя жительница Воронежской области забыла о содержании ее двенадцатилетней дочери. Девочка живет с отцом, мать же ведет социально неприемлемый образ жизни. Какое-то время было даже не известно, где живет женщина. Ее объявляли в розыск.

Нашли должницу в поселке Панино одноименного района. Женщина призналась приставам, что ей было известно об обязанности выплачивать алименты. Дважды она действительно перечисляла суммы - 1500 рублей. Однако постоянного места работы у нее не было. А неофициальный доход от случайных заработков она решила не тратить на ребенка.

В итоге горе мать привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Ей было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.