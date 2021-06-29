Более 10 лет воронежец платил алименты и не знал, где живут его бывшая жена и дочь

Более 10 лет житель Воронежской области исправно платил алименты по решению суда, но при этом не знал, где живут его бывшая жена и 11-летняя дочь. Супруги все это время не поддерживали связь. Более того, средства просто копились «до востребования» на счете регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

На официальные доходы 40-летнего горожанина было обращено взыскание: алименты ежемесячно удерживались и перечислялись на счет подразделения судебных приставов.

О матери в материалах исполнительного производства содержалась лишь общая информация о том, что она живет за границей. На письма с запросами реквизитов никто не отвечал. А телефоны матери ребенка были выключены.

Судебный пристав в одной из социальных сетей нашел родственника женщины, которому отправили письмо с номером телефона сотрудника службы. Через некоторое время женщина позвонила из Украины.

- Мама, получающая алименты, рассказала, что действительно живет в другой стране уже более 10 лет, номера телефонов изменила, а с судебными приставами не связывалась. В итоге 270 тысяч рублей перечислены женщине в счет уплаты алиментов, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.