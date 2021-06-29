Владельцев мусорного полигона в Воронежской области оштрафовали на полмиллиона рублей за захоронение неправильных отходов

На Богучарском полигоне ТКО в Воронежской области оказались превышены утвержденные лимиты на размещение отходов производства и потребления. Кроме того, там проводилось захоронение в ложе полигона отходов, запрещенных к захоронению.

Всего же насчитали 21 нарушение. 29 июня в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили о результатах плановой проверки ООО «Богучарбытсервис», эксплуатирующей этот мусорный полигон.

- За совершенные нарушения юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.2, ч. 9 ст. 8.2, 8.5 КоАП РФ на общую сумму 572 тыс. рублей, - пояснил руководитель ведомства Алексей Карякин.