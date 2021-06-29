В Воронеже кафе и клубам запретили работать по ночам из-за роста случаев коронавируса

Можно только продавать еду на вынос Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже ввели новые ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. Теперь организациям общепита (кафе, ресторанам, клубам) запрещено обслуживать клиентов с полуночи и до 6.00 утра, решение об этом принял губернатор Александр Гусев на очередном заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Точки общепита могут пока заниматься продажами еды на вынос.

Напомним, ранее в регионе запретили массовые мероприятия, закрыли фудкоры и аттракционы.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 20 человек