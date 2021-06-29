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Общество29 июня 2021 16:17

В Воронежской области рассмотрят возможность создать «свободные» от коронавируса зоны

При этом создание подобных зон должно проходить не за счет бюджета
Олег ИВАНОВ
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29 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев задался вопросом, нужно ли, как в Москве, создавать в нашем регионе «свободные» от коронавируса зоны?

Напомним, еще в мае мэр Москвы Сергей Собянин предложил открывать в столичных ресторанах специальные места для тех, кто сделал прививку от коронавируса.

- Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся, - сказал столичный мэр. - Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть.

Александр Гусев не исключает, что такая мера потребуется и в Воронежской области, если ситуация продолжит ухудшаться.

- Сейчас поручаю нашим профильным структурам изучить, какие технические возможности для этого необходимы, есть ли они. И пока решение такое, что создание подобных зон должно проходить не за счет бюджета, - написал в своем Telegram-канале губернатор.

Отметим, что 29 июня региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса озвучил свежую летальную статистику. За минувшие сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 20 пациентов. Количество умерших от коронавируса в Воронежской области с начала пандемии достигло 3 792 человек.