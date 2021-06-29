На Нововоронежской АЭС пройдут комплексные противоаварийные учения

Фото: НВ АЭС

В учениях примут участие руководители и работники Нововоронежской АЭС, группа оказания экстренной помощи атомным станциям Концерна «Росэнергоатом», силы и средства МЧС, ФМБА России, ситуационно-кризисные центры Росатома и другие центры технической поддержки — всего порядка 20 организаций. Отработка действий будет проходить одновременно на двух площадках – в Москве, в Кризисном центре «Росэнергоатома» и непосредственно на территории Нововоронежской АЭС, часть организаций, для обеспечения санитарных требований в связи с пандемией, будет подключена дистанционно.

Фото: НВ АЭС

Безопасность – безусловный приоритет атомной отрасли, поэтому комплексные противоаварийные учения с экстренным выездом представителей различных служб проводятся на одной из АЭС ежегодно. Такие мероприятия позволяют поддерживать на высоком уровне готовность атомщиков к оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуаций.

«В рамках учений будут отработаны навыки противоаварийного реагирования. Тренировка действий оперативного персонала пройдет на полномасштабных тренажерах, которые позволяют моделировать практически любую кризисную ситуацию на АЭС. Помимо этого предполагается разворачивание пожарных расчетов и другой противоаварийной техники, проведение радиационной разведки, тушение условного пожара, оповещение и эвакуация персонала и другие необходимые согласно сценарию учений действия», - отметил Андрей Дементьев, директор по производству и эксплуатации АЭС Концерна «Росэнергоатом»

«Предстоящие учения станут тренировкой не только для всего коллектива Нововоронежской АЭС, но и для межведомственных организаций, которые участвуют в КПУ», – прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: НВ АЭС

Энергоблоки Нововоронежской АЭС во время учений будут работать в штатном режиме. Вмешательство в их режим эксплуатации не предусмотрено.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.