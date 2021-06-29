В Воронежской области к 29 июня от коронавируса умерли еще 20 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 29 июня региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса озвучил свежую летальную статистику. За минувшие сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 20 пациентов. Количество умерших от ковида в Воронежской области с начала пандемии достигло 3 792 человек.

Фиксируется рост и новых случаев: за последние сутки коронавирус лабораторно подтвердили еще у 271 жителя региона.

По мнению главного эпидемиолога Воронежской области, количество зараженных с начала пандемии может достигать 183 тысяч человек (официально - 90 238). Это связано с тем, официальную статистику ведут по результатам ПЦР-тестов, в то время как диагноз ковид могут ставить и по клинической картине.