Воронежский студент получил грант в 500 тысяч рублей на создание системы безопасности автомобилей

Евгений Курьянов. Фото: предоставлено АНО «Россия – страна возможностей».

Студент Воронежского государственного технического университета Евгений Курьянов выиграл грант «Умник» от Фонда содействия инновациям. Он получил 500 тысяч рублей. Деньги Евгений направит на развитие своего проекта. Его идея - создание новой современной системы безопасности автомобилей.

- Система, которую мы создаем на нашей кафедре радиоэлектронных систем и комплексов, позволяет с помощью биометрической идентификации человека не пускать к машине посторонних людей. Также она дает возможность отслеживать индивидуальные настройки автомобиля, например, музыку или маршруты, и переключать их, в случае если машиной пользуется несколько человек. Тестовый образец был создан еще осенью. Грант позволит нам сделать макет системы и в целом сильно продвинуться в ее разработке, - рассказал Евгений.