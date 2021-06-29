За неделю в Воронежской области госпитализации по коронавирусу выросли почти на треть

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области происходит ухудшение эпидситуации по коронавирусу. Согласно данным облздрава, за последнюю неделю рост госпитализаций в связи с ковидом вырос почти на треть (на 29%). По данным санитарных врачей Роспотребнадзора, рост заболеваемости наблюдается среди самой активной возрастной группы - 18-39 лет.

Напомним, идет ежедневный суточный прирост заболевших, повысилось и число летальных исходов – за 28 июня от последствий коронавируса умерли 20 пациентов, еще у 271 человека обнаружили COVID-19.

По мнению главного эпидемиолога Воронежской области, количество зараженных с начала пандемии может достигать 183 тысяч человек (официальные цифры - 90 238). Это связано с тем, официальную статистику ведут по результатам ПЦР-тестов, в то время как диагноз ковид могут ставить и по клинической картине – на основании компьютерной томограммы (где на снимке выявляется характерный рисунок «матовое стекло»).