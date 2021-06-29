Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Воронеже

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В начале весны компания объявила о планах за полгода выйти во все крупные города России. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Воронежа.

Курьеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. До конца месяца сервис разместит на территории Воронежа около 10 дарксторов для покрытия всего города. Сегодня в 18 городах России уже действует более 600 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 180.000 заказов.

Игорь Рожков,

Директор по маркетингу онлайн - ритейлера Самокат:

Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего, ваше свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени. Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей нескольких городов России, поэтому мы решили запустить сервис во всех крупных городах, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом.

Денис Скребец,

Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка – управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

В экосистему Сбера входит более 80 компаний. Они предлагают самые разные услуги, которые способны удовлетворить потребности, пожалуй, всех наших клиентов. Большая часть сервисов уже доступна жителям Воронежской области. Теперь воронежцы смогут ещё и заказывать необходимые продукты и товары через Самокат, а время, которое они таким образом сберегут, можно будет потратить на общение с родными и друзьями.

Оформить и получить заказ жители Воронежа смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе — около 100 продуктов от популярных воронежских брендов мясной гастрономии, молочной продукции, хлебобулочных изделий и других категорий. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.

В честь запуска в Воронеже Самокат решил побольше узнать о городе и его жителях. Лучшие ответы попадут на билборды города, а их авторы получат ценные призы – гаджеты и сертификаты на покупки в Самокате. Для участия необходимо заполнить форму на сайте.