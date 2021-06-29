Управляющую воронежским игровым клубом, который заработал более 21 млн рублей, задержали в Бельгии

В Россию по каналам Интерпола экстрадировали разыскиваемую преступницу из Воронежа. Дама с 2015 по 2019 годы являлась управляющей нелегального игорного клуба, который незаконно заработал на игроманах более 21 млн рублей.

- Женщина скрылась от правоохранительных органов и в апреле 2020 года на основании запроса ГУ МВД России по Воронежской области была объявлена в международный розыск. В июле 2020 года ее задержали на территории Бельгии. И вот теперь экстрадировали в Россию», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.