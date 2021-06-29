В Воронеже бывшего декана факультета агроуниверситета обвиняют во взятке

50 тысяч. полученные деканом, обернулись для него большими неприятностями. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета на днях передадут в суд уголовное дело 65-летнего бывшего декана одного из факультетов Воронежского аграрного университета. Его обвиняют в получении взятки.

В ходе следствия работники СК и полицейские выяснили, что в сентябре 2020 года тогда еще к декану пришел отец одного из студентов, житель Воронежа, и попросил помочь «решить вопрос» с академической задолженностью сына. По данным силовиков, ученый муж согласился, но за свои услуги потребовал 50 тысяч рублей. Отец студента «кинул» деньги на банковскую карту декана. А вскоре его сыну ликвидировали «хвосты» по учебе, не проверяя знаний на самом деле.

- На следствии мужчина полностью признал свою вину. Ее подтверждают также показания свидетелей, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, - сообщили в региональном СК СК.

Напомним, в Воронежском агроуниверситете недавно разразился еще больший скандал. 10 марта с поличным взяли ректора вуза Алексея Попова Его обвинили в хищении 880 тысяч рублей. По версии следствия, ректор завышал премии подчиненных и заставлял передавать разницу в деньгах себе. Вскоре после задержания ректор отправился в отставку, а его пост заняла профессор Елена Закшевская, ранее возглавлявшая кафедру управления и маркетинга в АПК. А Алексей Попов на данный момент находится под домашним арестом, который продлится, как минимум, до 9 июля.