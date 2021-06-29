В Воронеже отменили зарубежную частью XI Платоновского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Третью, осеннюю часть 11-го Платоновского фестиваля отменили. Об этом сообщила дирекция форума искусств.

- Мы подготовили насыщенную и разнообразную международную программу на сентябрь. Но из-за третьей волны COVID-19 приезд в Россию участников из многих стран затруднен всевозможными дополнительными эпидемиологическими требованиями, обязательным карантином и другими условиями, что делает его практически неосуществимым. К тому же в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России и в нашем регионе, мы не считаем возможным рисковать здоровьем зрителей и участников. Поэтому, после консультации с руководством области, дирекцией фестиваля совместно с учредителями было принято решение завершить XI Платоновский фестиваль в июне, - отметили в дирекции Платоновфеста.

Напомним, коронавирус поразил Платоновский в самое сердце: из-за заболевшего ковидом артиста труппы МДТ-Театр Европы отменили оба представления «Братьев Карамазовых» Льва Додина, хотя к показу было все готово и артисты даже успели отрепетировать в драмтеатре.

Тем не менее, 11-й Платоновфест особенно запомнился воронежским зрителям. В это году он был разделен на части: в середине апреля форум искусств привез в Воронеж балет «Укрощение строптивой» Большого театра, впервые в нашем городе. И представления прошли на полных аншлагах.

В июне Платоновский продолжился - за две с половиной недели Воронеж посетили более 500 участников из девяти стран, а на событиях побывали более 36 000 зрителей. Несмотря на многочисленные сложности, связанные с пандемией, фестиваль смог воплотить несколько международных проектов, пригласить выдающихся деятелей искусства, показать зрителям актуальные спектакли, интересные концерты, уникальные выставки, провести книжную ярмарку и серию творческих встреч. С успехом прошел «Воронежский кейс» - показы местных театров.

- XII Платоновский фестиваль пройдет в июне 2022 года и будет включать в себя российскую и международную программу, в которую мы постараемся перенести события, запланированные на сентябрь этого года. В частности, это европейские спектакли, концерты зарубежных музыкантов, международный театральный парад, а также опен-эйры в Рамони и Зеленом театре. Будем надеяться, что следующий фестиваль будет таким, каким его знают и любят зрители - разнообразным, богатым на события, которые представят Воронежу лучшие образцы мирового искусства, - резюмировали организаторы.