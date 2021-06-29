В Воронежской области реальное число больных коронавирусом может быть вдвое больше официального

В официальной статистике не учитывают диагностику коронавируса с помощью КТ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последнее время наблюдаются очередные парадоксы по статистике заболеваний коронавирусом. Так, с 21 по 27 июня, по официальным данным, COVID-19 обнаружили у 1583 жителей Воронежской области. Но за тот же период времени госпитализированы с тем же диагнозом 1592 человека. Даже если предположить, что никто из новых заболевших не мог лечиться дома (что практически невозможно), откуда взялись еще девять зараженных?

Статистические странности пояснила главный эпидемиолог Воронежской области Ольга Дудникова. По ее словам, официальные данные о числе зараженных «ковидом» - это только сведения о тех, у кого эта зараза подтверждена ПЦР-тестом. Но фактически COVID-19 с большой долей вероятности может быть обнаружен с помощью компьютерной томографии (КТ), а также на основе клинической картины течения заболевания и эпидемиологического анамнеза (сведений, получаемых при медицинском обследовании путем расспроса самого обследуемого и/или знающих его людей).

Так вот, если суммировать все эти данные, количество зараженных за все время эпидемии в Воронежской области может достигнуть 183 954 человека. При том, что официально их всего 90 238.

В региональном департаменте здравоохранения уточнили данные Ольги Дудниковой, предоставив следующий комментарий:

- Общепринятой практикой в России для выявления заболевших «ковидом» является ПЦР-тестирование. Учет заболевших через такой метод диагностики ведет Роспотребнадзор. Безусловно, врачи в стационарах и на выездах на дом могут видеть несколько иную картину, диагностируя различные заболевания легких через КТ, наблюдение клинической картины, изучение анамнеза. Но это не означает, что обязательно подобные методы диагностики говорят о заболеваемости именно новой коронавирусной инфекцией, а, не например, о росте пневмоний, ОРВИ и т. д.