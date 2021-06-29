В Воронеже 20 лет на четверых получила банда сбытчиков наркотиков

В Воронеже осудили членов организованной преступной группы, торговавшей наркотиками. Компания из Тамбовской области, в которую входила 31-летняя женщина и трое мужчин - 24, 27 и 36 лет, с марта по октябрь 2019 года сбывала запрещенные препараты не только в своем регионе, но и в Воронежской области.

Хотя члены группы тщательно планировали каждое преступление, оперативники задержали их при попытке сбыта N-метилэфедрона в крупном размере.

Центральный суд Воронежа дал двоим старшим членам группировки по шесть лет лишения свободы каждому, двум молодым - по четыре года. Мужчины будут отбывать срок в колонии строгого режима, женщина - в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Воронежской области.