В Воронежской области после ДТП «Лада» налетела на столб: ранены две 19-летние девушки

Двух 19-летних девушек на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 28 июня, в 21.12 в Борисоглебске на 1 километре дороги из этого райцентра до села Петровское случилось ДТП.

23-летний местный житель, руливший «Ладой-Приора», начала обгонять «Ладу-Гранту» на перекрестке, не убедившись в безопасности маневра. И врезался в нее. После столкновения «Лада-Приора» врезалась в фонарный столб.

Пассажиры «Приоры», 19-летние девушки из Воронежа и Липецка, получили тяжелые травмы. Их отвезли в больницу. Водителю «Приоры» и 38-летнему местному жителю, управлявшему «Ладой-Гранта», госпитализация не потребовалась.