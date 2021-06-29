В Воронежской области дети в социально-реабилитационном центре живут в комнатах с грибком

Прокурорские сотрудники провели проверку в Таловском социально-реабилитационном центре.

В учреждении обнаружили значительные следы протеканий в комнатах, где живут несовершеннолетние, часть помещений имеют поражения грибком. Тем самым создается угроза жизни и здоровью подопечных социально-реабилитационного центра. Прокуратура Таловского района возбудила административное дело нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.