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Общество29 июня 2021 13:41

В Воронежской области дети в социально-реабилитационном центре живут в комнатах с грибком

Нарушения санэпиднорм вскрыла прокуратура
Ярослав ИВАНОВ
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Прокурорские сотрудники провели проверку в Таловском социально-реабилитационном центре.

В учреждении обнаружили значительные следы протеканий в комнатах, где живут несовершеннолетние, часть помещений имеют поражения грибком. Тем самым создается угроза жизни и здоровью подопечных социально-реабилитационного центра. Прокуратура Таловского района возбудила административное дело нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.