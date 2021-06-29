В Воронежской области виновники гибели сторожа в песчаном карьере отделались штрафами

Манипуляции с бульдозером не работавшего на нем сторожа закончились трагедией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лискинском районе завершили расследование обстоятельств трагического несчастного случая на площадке «Песчаный карьер» ООО «ЭкоНиваАгро».

Трудовые инспекторы выяснили, что утром 17 мая начальник карьера поручил 61-летнему сторожу проверить уровень технических жидкостей в бульдозере, хотя это не входило в его обязанности. Около полудня того же дня тело мужчины обнаружили под гусеницами работающего бульдозера.

В ходе проверки в вину директору поставили не только то, что он поручил сторожу работу, которую он по идее не должен был выполнять, а еще и то, что он не проконтролировал, как мужчина в годах справился с заданием.

Тем не менее пока начальник и другие причастные к инциденту сотрудники отделались штрафами. Однако в следственном отделом по городу Лиски регионального СК 15 июня возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ, по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по ней - четыре года лишения свободы.