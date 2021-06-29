В Воронеже в течение трех часов задержали грабителя салона микрозаймов

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Чуть-чуть не хватало до покупки машины. 28 июня в Лисках ограбили салон микрозаймов. Полицию вызвала 30-летняя сотрудница офиса микрокредитной организации. Она рассказала оперативникам, что в 12.30 в салон вошел мужчина с похожим на пистолет предметом. Налетчик потребовал 15 тысяч рублей, после того, как женщина отдала необходимую сумму, скрылся на автомобиле такси, который ждал его у выхода из офиса.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в помещении организации и в районе совершения преступления. Одна из сотрудниц офиса узнала в злоумышленнике клиента их центра, который не так давно обращался за займом, и ему выдали деньги.

50-летнего подозреваемого задержали в одном из автосалонов Воронежа, где он присматривал себе транспортное средство. В ходе досмотра у него обнаружили часть похищенных денег и пневматический пистолет.

За разбой мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.